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15 февраля 2017 г.
Взяли танцевальный Гран-при / «Ставропольская правда» от 15 февраля 2017 г.

Коллектив «Лаки Джем» занял все первые танцевальный турнир «Сфера-2017» в Краснодаре

В Краснодаре прошел крупный танцевальный турнир «Сфера-2017», очередного триумфа на котором добился ставропольский коллектив «Лаки Джем», занявший все первые места. По итогам всероссийского рейтинга категории «А» главный приз соревнований за лучший итоговый результат среди всех коллективов стал заслуженной наградой танцорам «Лаки Джем» и его руководителю Екатерине Федотовой. Победителями в соло и дуэтах стали Семен Вакалов и Полина Удодова, Мария Запенкова и Влад Чубов, Данил Мельников и Яна Осетрова, Александр Чернокожев и Тимур Гаджиев, Александра Курс, Мария Харина и Александр Еремин.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20170215/kollektiv_laki_dzhem_zanyal_vse_pervye_tantsevalnyy_turnir_sfera_100596.html
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