Фотопроект «Я люблю ПДД» поддержали молодожены Ставрополья

В день Святого Валентина в ЗАГСах Ставропольского края прошла необычная акция. Сотрудники Госавтоинспекции предложили молодоженам стать участниками фотопроекта «Я люблю ПДД», рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Свои первые семейные снимки сделали несколько десятков молодоженов. Работники ЗАГСов одобрили инициативу сотрудников ГИБДД и предложили проводить подобные фотосессии в праздничные дни.

http://www.stapravda.ru/20170215/fotoproekt_ya_lyublyu_pdd_podderzhali_molodozheny_stavropolya_100612.html