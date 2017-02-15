Возможна ли экологическая катастрофа в Ставрополе?
Добро – дело наших рук
15 февраля 2017 г.

Фотопроект «Я люблю ПДД» поддержали молодожены Ставрополья

В день Святого Валентина в ЗАГСах Ставропольского края прошла необычная акция. Сотрудники Госавтоинспекции предложили молодоженам стать участниками фотопроекта «Я люблю ПДД», рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Свои первые семейные снимки сделали несколько десятков молодоженов. Работники ЗАГСов одобрили инициативу сотрудников ГИБДД и предложили проводить подобные фотосессии в праздничные дни.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170215/fotoproekt_ya_lyublyu_pdd_podderzhali_molodozheny_stavropolya_100612.html
Фотография к статье Фотопроект «Я люблю ПДД» поддержали молодожены Ставрополья
Фотопроект «Я люблю ПДД»
Фотопроект «Я люблю ПДД»
Фото:отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Общество
30-летие совета ветеранов отметили в Александровском районе
Фотопроект «Я люблю ПДД» поддержали молодожены Ставрополья
Доколе будем сидеть на трех стульях?
Получить «дальневосточный гектар» одним из первых на Ставрополье смог житель Благодарного
Первая в 2017 году ярмарка выходного дня состоится в Ставрополе 18 февраля
Ставропольский край
Кровельщик на Ставрополье обвинен в убийстве по неосторожности
О пользе финансовой грамотности говорили в правительстве Ставрополья
«Театральный перекресток» собирает коллективы Ставрополья на фестиваль
В Ставропольском крае снизился уровень преступности
В городе Лермонтове состоялся этап Кубка России по пешеходному туризму

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!