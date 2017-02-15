Фотография к статье Фотопроект «Я люблю ПДД» поддержали молодожены Ставрополья
Фотопроект «Я люблю ПДД» поддержали молодожены Ставрополья
В день Святого Валентина в ЗАГСах Ставропольского края прошла необычная акция. Сотрудники Госавтоинспекции предложили молодоженам стать участниками фотопроекта «Я люблю ПДД», рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.
Свои первые семейные снимки сделали несколько десятков молодоженов. Работники ЗАГСов одобрили инициативу сотрудников ГИБДД и предложили проводить подобные фотосессии в праздничные дни.
http://www.stapravda.ru/20170215/fotoproekt_ya_lyublyu_pdd_podderzhali_molodozheny_stavropolya_100612.html
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Фото:отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю