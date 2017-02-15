Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края приглашает организации к участию в краевом конкурсе «Эффективный коллективный договор – основа согласования интересов сторон социального партнерства».

В конкурсе могут принять участие организации, зарегистрированные на территории Ставропольского края, независимо от формы собственности, организационно-правовой формы, отраслевой принадлежности и осуществляемых видов экономической деятельности, а также филиалы организаций, осуществляющие хозяйственную деятельность на территории Ставропольского края, по согласованию с создавшими их юридическими лицами.

Основные требования, предъявляемые к организациям, желающим принять участие в конкурсе: наличие коллективного договора, отсутствие задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, нарушений трудового и миграционного законодательства.

Победители конкурса награждаются дипломами и ценными подарками.

Более подробно с порядком и условиями проведения конкурса можно ознакомиться на сайте: http://stavzan.ru или по телефону: 94-39-64.

http://www.stapravda.ru/20170215/effektivnyy_kollektivnyy_dogovor__osnova_soglasovaniya_interesov_100580.html