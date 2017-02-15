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15 февраля 2017 г.
Новые акции к Дню Победы / «Ставропольская правда» от 15 февраля 2017 г.

9 мая в Ставрополе пройдет акция «Наследники Великой Победы»

В Ставрополе состоялось очередное заседание городского оргкомитета «Победа», на котором представители властей, ветеранского актива и общественники продолжили обсуждение подготовки основных мероприятий к Дню Победы. Город ждет множество проектов, как новых, так и традиционных. Например, яркой страничкой 9 Мая станет акция «Наследники Великой Победы». В этом году впервые ставропольцы примут участие в параде Победы и наравне с военнослужащими пройдут по площади Ленина. Оттуда же по традиции стартует и ежегодная акция «Бессмертный полк», к которой с каждым годом присоединяется все больше людей.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170215/9_maya_v_stavropole_proydet_aktsiya_nasledniki_velikoy_pobedy_100592.html
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