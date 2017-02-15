30-летие совета ветеранов отметили в Александровском районе

Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию Александровского районного отделения Ставропольской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, прошло в Александровском районе. Ветеранов поздравили глава района Л. Маковская, председатель краевой организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов А. Гоноченко, председатель районного Совета ветеранов Ю. Мужецкий. За работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи активисты ветеранского движения награждены Почётными грамотами администрации района и ценными подарками. Особым подарком для участников торжества стало выступление народного хора ветеранов.

http://www.stapravda.ru/20170215/30letie_soveta_veteranov_otmetili_v_aleksandrovskom_rayone_100605.html