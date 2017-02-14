Жителей Ставропольского края приглашают в психиатрическую больницу на экскурсию
В Ставропольской краевой психиатрической больнице №1 пройдут Дни открытых дверей. Посвящены они 110-летию образования медицинского учреждения. Как стало известно, гостей ждут экскурсии по ЛПУ: они узнают, как сегодня оказывается помощь пациентам, познакомятся с работой общепсихиатрических отделений, дневного стационара, реабилитационного центра, лечебных производственных трудовых мастерских.
Дни открытых дверей пройдут:
17 февраля с 10.00 до 13.00 по ул. Ленина,441
17 марта с 10.00 до 13.00 по ул. Октябрьская, 233
21 апреля с 10.00 до 13.00 по ул. Ленина, 441
19 мая с 10.00 до 13.00 по ул. Октябрьская, 233.
Регистрация по тел.: 99-17-74, доб. 330, либо по эл. адресу skkpb1-ksmpp@stavpb.ru.