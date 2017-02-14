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14 февраля 2017 г.

Виноградари Ставрополья отметили новый праздник – День Трифона

 14 февраля в Михайловске впервые прошел краевой праздник, посвященный Святому Трифону, покровителю виноградарей, защитнику полей и садов.

Начались торжества в Свято-Михайловском соборе молебном в честь Святого мученика Трифона, память о котором православная церковь отмечает 14 февраля. Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл отметил, что прошел век, прежде чем традиция благословения земледельцев перед началом основных работ на добрые урожаи возобновилась. Почитание Трифона, можно сказать, имеет глубокие корни на Руси. Давным-давно в этот день совершались молебны с крестными ходами, освещались земли, семена, вино и лоза, а виноградари и садоводы благословлялись на успешную работу в новом сезоне.

Ставрополье стало первой ласточкой в России, где спустя столько времени вновь обратились к православной истории и фольклорным обрядам, связанным с днем Трифона. Напомним, инициатором краевого праздника выступило министерство сельского хозяйства СК. В начале этого года министр сельского хозяйства Владимир Ситников получил благословение владыки Кирилла на его проведение. В Михайловск съехались представители более полусотни отраслевых организаций, и после молебна на территории храма состоялся праздник символического обрезания первой лозы.

– Этим праздником мы хотим прежде всего привлечь внимание к проблемам отрасли, – подчеркнул Владимир Ситников, – и, конечно же, поддержать наших аграриев. Сегодня это одно из перспективных направлений регионального агропрома, получающих весомую господдержку. Ставрополье – крупнейший производитель на этом рынке в России. На его долю приходится почти десятая доля всей янтарной «корзины» и столько же отечественного вина.

По площадям и валовому сбору продукции край занимает второе место на Юге России. В хозяйствах возделывается более шестидесяти сортов винограда, в том числе двадцать столовых, которые особенно востребованы на потребительском рынке и входят в стратегию импортозамещения. В минувшем году собрано около 43 тысяч янтарных ягод, что практически вдвое больше, чем в позапрошлом. Это одно из самых мощных сельскохозяйственных направлений, получающих господдержку, напомнил директор ГКУ «Ставропольвиноградпром» Сергей Лысенко. Государство компенсирует свыше восьмидесяти процентов всех затрат. В прошлом году благодаря вниманию властей заложено 235 гектаров лозы, что больше, чем планировалось. В нынешнем году намечено разбить еще 250 гектаров. На господдержку этого направления из бюджета выделено около 80 миллионов рублей.

Виноградари Левокумского, Буденновского, Петровского, Благодарненского и других районов края с радостью восприняли, вернее, приняли новый праздник. Ведь это прекрасный повод собираться вместе, возможность заявить о себе, о любимом деле и поучиться у коллег. А завершилось действо народной дегустацией вина. Имя победителей определили сами участники нового праздника, теперь перешедшие под покровительство Святого Трифона...

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170214/vinogradari_stavropolya_otmetili_novyy_prazdnik__den_trifona_100568.html
Фотография к статье Виноградари Ставрополья отметили новый праздник – День Трифона
Праздник св.Трифона в Михайловске
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Виноградари Ставрополья отметили новый праздник – День Трифона
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