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14 февраля 2017 г.

В селе Ипатовского района построят первую мечеть

Мусульманской общине аула Малый Барханчак Ипатовского района выделен земельный участок под строительство мечети. По словам местного имам-хатыба Наиля Ибниаминова, договор аренды заключен на десять лет. Участок общей площадью около трех тысяч квадратных метров удобно расположен в самом центре села и полностью соответствует потребностям мусульманской общины. «У нас пока нет архитектурного проекта мечети, и, если кто-нибудь нам поможет, будем рады как готовому проекту, так и любой помощи или совету», – говорит Н. Ибниаминов. Но главное, есть полное понимание и поддержка местной администрации. Поскольку в ауле пока нет мечети, мусульмане собираются в приспособленном помещении в местном клубе.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20170214/v_sele_ipatovskogo_rayona_postroyat_pervuyu_mechet_100307.html
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