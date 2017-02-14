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14 февраля 2017 г.

В Предгорном районе в ДТП погиб 72-летний пенсионер

ДТП

14 февраля в аварии в Предгорном районе погиб пожилой мужчина, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Около 12 часов на 7-м километре автодороги «Ессентуки – Юца – Этока» водитель автомашины «УАЗ» столкнулся с «ВАЗом-2114», водитель которой, не удостоверившись в безопасности маневра, делал левый разворот от обочины. Вся сила удара была направлена на водительское место – 72-летний пенсионер житель Ессентуков, скончался сразу же. Водитель «УАЗа» в ДТП не пострадал.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170214/v_predgornom_rayone_v_dtp_pogib_72letniy_pensioner_100582.html
Фотография к статье В Предгорном районе в ДТП погиб 72-летний пенсионер
ДТП
ДТП
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.
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