В Невинномысске назвали победителей Школьной волейбольной лиги – массового турнира, который был проведен в городе во второй раз. Всего в состязаниях лиги приняли участие 10 команд девушек и 12 команд юношей.

Организаторы турнира – городской комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту и управление образования администрации Невинномысска. По итогам соревнований лидером в общекомандном зачете среди юношей стала сборная лицея № 6, а среди девушек первенствовала команда средней школы № 2.

Как сообщили в мэрии Невинномысска, победителей и призеров турнира награждили кубками, дипломами и медалями.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20170214/v_nevinnomysske_nazvali_pobediteley_shkolnoy_voleybolnoy_ligi_100520.html