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14 февраля 2017 г.

В Невинномысске назвали победителей школьной волейбольной лиги

В Невинномысске определились победители Школьной волейбольной лиги

В Невинномысске назвали победителей Школьной волейбольной лиги – массового турнира, который был проведен в городе во второй раз. Всего в состязаниях лиги приняли участие 10 команд девушек и 12 команд юношей.

Организаторы турнира – городской комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту и управление образования администрации Невинномысска. По итогам соревнований лидером в общекомандном зачете среди юношей стала сборная лицея № 6, а среди девушек первенствовала команда средней школы № 2.

Как сообщили в мэрии Невинномысска, победителей и призеров турнира награждили кубками, дипломами и медалями.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170214/v_nevinnomysske_nazvali_pobediteley_shkolnoy_voleybolnoy_ligi_100520.html
Фотография к статье В Невинномысске назвали победителей школьной волейбольной лиги
В Невинномысске определились победители Школьной волейбольной лиги
В Невинномысске определились победители Школьной волейбольной лиги
Фото: пресс-служба администрации Невинномысска
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