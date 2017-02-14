В Минераловодском округе пьяный фермер угнал трактор

Сотрудники отдела МВД по Минераловодскому городскому округу задержали работника одного из фермерских хозяйств, жителя поселка Кумского, который, будучи пьян, угнал трактор. При попытке пересечь реку через переправу трактор опрокинулся, а неудачливый угонщик скрылся в соседнем районе. На следующий день транспортное средство извлекли из реки. Подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170214/v_mineralovodskom_okruge_pyanyy_fermer_ugnal_traktor_100551.html