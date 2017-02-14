Возможна ли экологическая катастрофа в Ставрополе?
Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
14 февраля 2017 г.

В Минераловодском округе пьяный фермер угнал трактор

Сотрудники отдела МВД по Минераловодскому городскому округу задержали работника одного из фермерских хозяйств, жителя поселка Кумского, который, будучи пьян, угнал трактор. При попытке пересечь реку через переправу трактор опрокинулся, а неудачливый угонщик скрылся в соседнем районе. На следующий день транспортное средство извлекли из реки. Подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170214/v_mineralovodskom_okruge_pyanyy_fermer_ugnal_traktor_100551.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Минераловодский район
В Минераловодском округе пьяный фермер угнал трактор
В Минераловодском районе столкнулись три грузовика: 4 пострадавших
На таможне в Минводах за шопинг почти на 70 кг задержали брата и сестру
На Ставрополье появился селекционно-инновационный центр питомниководства
В Минераловодском городском округе отремонтируют 27 дворов
Происшествия
В Михайловске охранник вынес из детсада компьютеры на 80 тысяч рублей
Тракторные сеялки на 1,2 млн рублей украли в Александровском районе
На Ставрополье пассажирка обокрала водителя на 67 тысяч рублей
В Ставрополе ПАЗик столкнулся с маршруткой
В Георгиевске задержали разбойника, напавшего на ювелирный магазин

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!