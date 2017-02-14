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14 февраля 2017 г.

В Михайловске охранник вынес из детсада компьютеры на 80 тысяч рублей

В полицию обратился представитель одного из дошкольных образовательных учреждений Михайловска с заявлением о краже – злоумышленник утащил компьютерную технику на 80 тысяч рублей. Как выяснилось, вор – сотрудник одного из частных охранных предприятий, который и охранял учреждение. Мужчина задержан и дал признательные показание. Похищенное изъято и возвращено владельцу, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170214/v_mikhaylovske_okhrannik_vynes_iz_detsada_kompyutery_na_80_tysya_100550.html
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