В Михайловске охранник вынес из детсада компьютеры на 80 тысяч рублей

В полицию обратился представитель одного из дошкольных образовательных учреждений Михайловска с заявлением о краже – злоумышленник утащил компьютерную технику на 80 тысяч рублей. Как выяснилось, вор – сотрудник одного из частных охранных предприятий, который и охранял учреждение. Мужчина задержан и дал признательные показание. Похищенное изъято и возвращено владельцу, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170214/v_mikhaylovske_okhrannik_vynes_iz_detsada_kompyutery_na_80_tysya_100550.html