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14 февраля 2017 г.
Праздник на льду / «Ставропольская правда» от 14 февраля 2017 г.

В Ледовом дворце Невинномысска отпраздновали День зимних видов спорта

В минувшие выходные в Ледовом дворце Невинномысска состоялось красочное шоу, посвященное Дню зимних видов спорта.

Свое мастерство демонстрировали наследники знаменитой землячки, олимпийской чемпионки Елены Бережной, – местные юные фигуристы из ДЮСШ по зимним видам спорта. А затем прошла международная хоккейная встреча местной команды «Хаски-2005» с хоккейным клубом «Донецк». Зрелищный поединок завершился убедительной победой приезжих ледовых рыцарей. Юных спортсменов приветствовали министр физкультуры и спорта Ставрополья Роман Марков и глава администрации города химиков Михаил Миненков.

– Интерес к зимним видам спорта в крае высок – отметил Р. Марков. – Хоккей и фигурное катание пользуются большой популярностью у ставропольских любителей здорового образа жизни. Если темпы развития зимних видов спорта на Ставрополье сохранятся в ближайшие годы, то они могут встать в ряд профильных в регионе. И для этого есть все предпосылки – количество ледовых арен в крае будет только расти. В Буденновске вот-вот введем в строй спортивно-оздоровительный комплекс «Лукоморье», а на будущий год откроется физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком в Ставрополе.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20170214/v_ledovom_dvortse_nevinnomysska_otprazdnovali_den_zimnikh_vidov__100515.html
Фотография к статье В Ледовом дворце Невинномысска отпраздновали День зимних видов спорта
День зимних видов спорта в Невинномысске
День зимних видов спорта в Невинномысске
Фото: Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края
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