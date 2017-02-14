В Ледовом дворце Невинномысска отпраздновали День зимних видов спорта

В минувшие выходные в Ледовом дворце Невинномысска состоялось красочное шоу, посвященное Дню зимних видов спорта.

Свое мастерство демонстрировали наследники знаменитой землячки, олимпийской чемпионки Елены Бережной, – местные юные фигуристы из ДЮСШ по зимним видам спорта. А затем прошла международная хоккейная встреча местной команды «Хаски-2005» с хоккейным клубом «Донецк». Зрелищный поединок завершился убедительной победой приезжих ледовых рыцарей. Юных спортсменов приветствовали министр физкультуры и спорта Ставрополья Роман Марков и глава администрации города химиков Михаил Миненков.

– Интерес к зимним видам спорта в крае высок – отметил Р. Марков. – Хоккей и фигурное катание пользуются большой популярностью у ставропольских любителей здорового образа жизни. Если темпы развития зимних видов спорта на Ставрополье сохранятся в ближайшие годы, то они могут встать в ряд профильных в регионе. И для этого есть все предпосылки – количество ледовых арен в крае будет только расти. В Буденновске вот-вот введем в строй спортивно-оздоровительный комплекс «Лукоморье», а на будущий год откроется физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком в Ставрополе.

http://www.stapravda.ru/20170214/v_ledovom_dvortse_nevinnomysska_otprazdnovali_den_zimnikh_vidov__100515.html