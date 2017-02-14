В экономике Ставропольского края наметился рост

Ставропольстат обнародовал итоги развития производственной сферы края в 2016 году.

Индекс промышленного производства в прошлом году по сравнению с 2015 годом составил 108%. В том числе добыча полезных ископаемых – 93,7%, обрабатывающие производства – 110%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 103%. В 2016 году расширилось производство пищевых продуктов, включая напитки, изделий из кожи и обуви, резиновых и пластмассовых изделий, транспортных средств и оборудования, металлических изделий, продукции химической индустрии, электрооборудования, электронного и оптического оборудования. Вместе с тем сократился выпуск продукции в текстильном и швейном производстве, издательской и полиграфической деятельности, машин и оборудования, производство листового стекла, кирпича, стеновых блоков, бетона, стеклянных банок.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным видам деятельности увеличился за 2016 год на 8,2% и составил 344,1 млрд рублей. Организации края (без субъектов малого предпринимательства) по сравнению с 2015 годом на 10,9% увеличили реализацию потребительских товаров. За год их отгружено на 85,8 млрд рублей. Алкогольной продукции за 2016 год направлено потребителям на 15,3 млрд рублей, что в действующих ценах на 20,2% больше, чем в 2015 году.

По предварительным данным, объем продукции сельского хозяйства в прошлом году составил 211 млрд руб., что на 10,3% больше, чем в 2015 году. Большая часть продукции получена в растениеводстве (70,3%). За прошедший год получен высокий урожай зерновых и зернобобовых культур, включая кукурузу, – 10,5 млн тонн в первоначальном весе, что на 14,9% больше 2015 года. Средняя урожайность зерновых культур составила 44 ц/га против 39,2 центнера в 2015 году. Практически по всем культурам (кроме овощей) валовой сбор превысил уровень 2015 года: сахарной свеклы произведено в 1,5 раза больше, масличных культур – в 1,3 раза, винограда – в 1,9 раза, плодов и ягод – в 1,2 раза.

Основная часть зерна и зернобобовых, масличных культур, сахарной свеклы, винограда выращена в сельхозпредприятиях. Хозяйства населения произвели большую часть картофеля и более половины объема плодов, ягод и овощей. Доля фермерских хозяйств в производстве зерновых культур – 17,6%, масличных культур – 14,6%, овощей – 22,2%, сахарной свеклы – 10,9%.

В 2016 году хозяйствами всех категорий края произведено продукции животноводства на 62,6 млрд руб., что в сопоставимой оценке на 7,8% больше, чем в 2015 году. По состоянию на 1 января 2017 года в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота по сравнению с началом 2016 года уменьшилось на 11,4 тыс. голов, или на 3%. Численность свиней составила 395,5 тыс. голов и увеличилась на 19%, птицы – на 23,1 млн голов, или на 20 процентов больше.

За 2016 год в хозяйствах всех категорий было произведено 479,6 тыс. тонн мяса скота и птицы (на 14,5% больше, чем в 2015 г.), молока – 680,2 тыс. тонн (на один процент меньше). Производство яиц составило 654,6 млн штук (на 3,3% меньше).

В прошлом году в строительстве было выполнено работ на сумму 51,9 млрд рублей, что на 15,8% меньше, чем в 2015 году. Введено в эксплуатацию 4201 здание. По предварительным данным, введено в действие жилых домов общей площадью 1020,0 тыс. кв. м, что на 18,3% меньше, чем в 2015 году. Сданы в эксплуатацию дошкольные образовательные учреждения на 1360 мест, общеобразовательные организации на 907 ученических мест, 26,5 тыс. кв. м учебно-лабораторных зданий организаций высшего образования, на 130 коек в больничных учреждениях, амбулаторно-поликлинические учреждения на 300 посещений в смену, санатории на 100 коек, один физкультурно-оздоровительный комплекс, плоскостные спортивные сооружения на 7,9 тыс. кв. м, спортивные залы на 7,6 тыс. кв. м, два плавательных бассейна, 168 мест в гостиницах, 24 места в домах отдыха.

Оборот розничной торговли края за 2016 год составил 445 млрд рублей, что на 10,9% меньше, чем в 2015 году, на душу населения было продано товаров на 158,8 тыс. рублей в фактических ценах.

Оборот общественного питания хозяйствующих субъектов всех видов деятельности составил 32,6 млрд рублей и остался практически на уровне 2015 года. За прошедший год были введены в действие торговые организации площадью 122,6 тыс. кв. м, предприятия общественного питания на 957 посадочных мест, торгово-офисные центры площадью 19,9 тыс. кв. метров.

Объем платных услуг, оказанных населению края, в 2016 году по сравнению с 2015 годом уменьшился на один процент и составил 141,4 млрд рублей. Удельный вес расходов населения на оплату услуг в общих потребительских расходах за год составил 21,9%. В структуре предоставленных услуг 26,3% приходится на жилищно-коммунальные услуги, 15,2% – на бытовые, 11,5% – на транспортные, 11,6% – услуги связи, 15,7% – на санаторно-оздоровительные услуги, 7,1% – системы образования, 5,9% – медицинские.

А. РУСАНОВ , по материалам Ставропольстата

http://www.stapravda.ru/20170214/v_ekonomike_stavropolskogo_kraya_nametilsya_rost_100525.html