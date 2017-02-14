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14 февраля 2017 г.

«Учитель года – 2017» и лучший воспитатель Ставрополя получили награды

В Ставрополе завершился городской этап Всероссийского конкурса «Учитель года России», «Воспитатель года России». Волнительная для участников церемония награждения прошла во Дворце культуры и спорта. Теплые слова в адрес конкурсантов прозвучали от главы Ставрополя Андрея Джатдоев, первого заместителя председателя Думы СК Дмитрия Судавцова, председателя комитета ДСК Валентины Муравьевой. Каждый из них поблагодарил учителей и воспитателей за то, что не испугались борьбы.

Сегодняшнее событие должно звучать громко, – заметил А.Джатдоев – наш город процветает, потому что когда-то учителя воспитали талантливых архитекторов, строителей... Уверен, жюри было объективным, а участники смогли проявить свои таланты.

По итогам конкурса «Лучшим учителем» стала Людмила Молоканова – учитель русского языка и литературы гимназии № 25. По сложившейся традиции ей вручили хрустального пеликана и сертификат на квартиру. В номинации «Педагогический дебют» первой стала Яна Хачатурова – учитель английского языка школы с углубленным изучением отдельных предметов № 39.

«Лучшим воспитателем» стала Ольга Савченко – музыкальный руководитель детского сада № 43 «Искорка», в номинации «Педагогический дебют» – Оксана Тарица – воспитатель детского сада № 17.

 

Лусине ВАРДАНЯН
http://www.stapravda.ru/20170214/uchitel_goda__2017_i_luchshiy_vospitatel_stavropolya_poluchili_n_100585.html
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