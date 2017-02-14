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14 февраля 2017 г.
Отсеялись... / «Ставропольская правда» от 14 февраля 2017 г.

Тракторные сеялки на 1,2 млн рублей украли в Александровском районе

В Александровском районе четверо злоумышленников проникли на территорию предприятия и при помощи трактора похитили четыре сеялки. Сумма причиненного ущерба около 1 миллиона 200 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали воров, они дали признательные показания. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170214/traktornye_seyalki_na_12_mln_rubley_ukrali_v_aleksandrovskom_ray_100542.html
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