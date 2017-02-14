Субсидии для поливного гектара / «Ставропольская правда» от 14 февраля 2017 г.

Ставрополье подало заявки в Министерство сельского хозяйства РФ в рамках Федеральной программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы».

В нынешнем году шесть сельхозпредприятий планируют строительство и реконструкцию мелиоративных систем на площади более 3,6 тысячи гектаров. Большой объем работ уже выполнен в ООО «Агросахар» Изобильненского, ООО «Моя Мечта» Новоселицкого, ООО «Новозаведенское», ООО «СХП «Рассвет» и ООО «Заветное» Георгиевского, ООО «Парижская Коммуна» Буденновского районов.

http://www.stapravda.ru/20170214/subsidii_dlya_polivnogo_gektara_100528.html