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14 февраля 2017 г.
Субсидии для поливного гектара / «Ставропольская правда» от 14 февраля 2017 г.

Субсидии для поливного гектара

Ставрополье подало заявки в Министерство сельского хозяйства РФ в рамках Федеральной программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы».

В нынешнем году шесть сельхозпредприятий планируют строительство и реконструкцию мелиоративных систем на площади более 3,6 тысячи гектаров. Большой объем работ уже выполнен в ООО «Агросахар» Изобильненского, ООО «Моя Мечта» Новоселицкого, ООО «Новозаведенское», ООО «СХП «Рассвет» и ООО «Заветное» Георгиевского, ООО «Парижская Коммуна» Буденновского районов.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170214/subsidii_dlya_polivnogo_gektara_100528.html
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