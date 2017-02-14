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14 февраля 2017 г.

Ставропольцев просят добровольно сдать незарегистрированное оружие

На Ставрополье полицейские проводят комплекс оперативно-профилактических мероприятий по выявлению и пресечению незаконного оборота оружия и боеприпасов. Уже есть успехи. Например, при реализации оперативной информации сотрудники полиции в гараже одного из домовладений Михайловска в нерабочем холодильнике обнаружили и изъяли полимерный пакет с 245-ю мелкокалиберными патронами и револьвером. Владелец утверждает, что оружие и боеприпасы принадлежали его умершему отцу. Экспертиза показала, что револьвер изготовлен самодельным способом, а патроны являются боеприпасами для нарезного спортивного охотничьего оружия. Владельцу грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

В главном Управлении МВД России по краю, напоминает пресс-служба ведомства, сейчас проходят мероприятия по добровольной сдаче на возмездной основе незаконно хранящегося у населения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Граждане, сделавшие это добровольно, освобождаются от уголовной и административной ответственности. Кроме того, за добровольную сдачу оружия полагается денежное вознаграждение в соответствии с постановлением правительства СК.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170214/stavropoltsev_prosyat_dobrovolno_sdat_nezaregistrirovannoe_oruzh_100509.html
Фотография к статье Ставропольцев просят добровольно сдать незарегистрированное оружие
Полимерный пакет в нерабочем холодильнике
Полимерный пакет в нерабочем холодильнике
Фото:пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю
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