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14 февраля 2017 г.
С кубком мира из Минска / «Ставропольская правда» от 14 февраля 2017 г.

Ставропольский самбист Олег Бабгоев стал победителем Кубка мира в Минске

Представляющий краевую ШВСМ дзюдо и самбо Олег Бабгоев стал победителем XXI Международного турнира класса «А» по самбо на призы президента Республики Беларусь, в котором участвовали команды из 16 стран. Олег возглавляет рейтинг Международной федерации самбо и является действующим чемпионом мира в весовой категории до 82 кг. Воспитанник заслуженного тренера России Арамбия Хапая одержал на минских татами четыре убедительные победы. В финале Бабгоев встретился с москвичом Петром Гладышевым и уже на 45-й секунде поединка провел эффектный бросок, завершивший схватку досрочно.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20170214/stavropolskiy_sambist_oleg_babgoev_stal_pobeditelem_kubka_mira_v_100512.html
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