Ставропольские гимнастки собрали почти все медали на краевом чемпионате

В Ставрополе прошли состязания чемпионата края по художественной гимнастике.

В соревнованиях по программе первого разряда лидировала первая команда краевого центра в составе Анастасии Долковой и Елизаветы Ефремовой, Антонины Ивченко и Анастасии Кондаковой, Яны Корневой и Алины Логвиновой. На втором и третьем местах финишировали вторая команда столицы края и пятигорчанки соответственно.

У выступавших по программе кандидатов в мастера спорта победу одержали пятигорчанки. В их составе выступали Анастасия Рудницкая и Таисия Стрешняя, Лидия Швидкая и Алиса Щербакова, Лилия Гукасян и Дарья Гороховец. Вторыми стали представительницы Лермонтова, на третьем месте еще одна команда из Пятигорска.

Среди спортсменок, выступавших по программе мастеров спорта, лучшими также стали ставропольчанки Яна Гужвинская и Вероника Меркотун; Софья Хрипкова, Арина Алтыева и Радмила Эминова. Второе и третье места у первой и второй команд Пятигорска соответственно.

В индивидуальном первенстве все «золото» собрали ставропольчанки: Милана Себелева (первый разряд), Элона Булгакова (кандидаты в мастера) и Юлия Бородина (мастера спорта).

http://www.stapravda.ru/20170214/stavropolskie_gimnastki_sobrali_pochti_vse_medali_na_kraevom_che_100524.html