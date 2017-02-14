Ставрополье подпишет соглашение по учреждению детского технопарка

В конце февраля в Сочи пройдет Российский инвестиционный форум «Новые проекты для роста», на котором Ставрополье представит Корпорация развития региона, сообщили в министерстве экономического развития СК. Ожидается, что на форуме будет подписано трехстороннее соглашение между Ставропольем, Агентством стратегических инициатив и Федеральным научным учреждением «Республиканский государственный центр многокомпонентных компьютерных сред» по созданию в крае детского технопарка «Кванториум».

Т. КАЛЮЖНАЯ

http://www.stapravda.ru/20170214/stavropole_podpishet_soglashenie_po_uchrezhdeniyu_detskogo_tekhn_100547.html