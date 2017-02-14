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14 февраля 2017 г.

Ставрополь присоединился к всероссийской акции «Дарите книги с любовью»

Сегодня с полным правом можно подарить книгу совершенно незнакомому человеку, потому что во всем мире проходит День дарения книг, а в России – акция «Дарите книги с любовью».

В краевом центре к полезному марафону присоединились библиотеки им. М.Ю.Лермонтова, им. А.Е.Екимцева, им В.И.Слядневой и библиотека для слепых и слабовидящих им. В.В.Маяковского. Их главная общая цель – собрать книги для сельских библиотек.

Весь день в главные хранилища книг прибывают дарители: писатели, журналисты, читатели, представители благотворительных фондов, ветеранских организаций. Они с удовольствием делятся накопленным богатством.

Акция «Дарите книги с любовью» продлится до 18 февраля, но уже сегодня стопки полезной литературы растут буквально на глазах — к полудню собиратели даров получили сотни книг, поэтому можно смело утверждать, что к концу акции их будет больше тысячи.

В стенах библиотеки для молодежи имени В.Слядневой с утра и до пяти вечера будет работать «Площадка дарения книг». В ближайшие часы со своими подарками сюда придут и сотрудники «Ставропольской правды». Еще не поздно присоединиться к доброй инициативе!

 

Лусине ВАРДАНЯН
http://www.stapravda.ru/20170214/stavropol_prisoedinilsya_k_vserossiyskoy_aktsii_darite_knigi_s_l_100565.html
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Всероссийская акция «Дарите книги с любовью» в Ставрополе
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