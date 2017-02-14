Совет работающей молодежи в сфере АПК создали в Буденновском районе

Молодые аграрии объединились / «Ставропольская правда» от 14 февраля 2017 г.

В Буденновском районе создан совет работающей молодежи в сфере АПК. Он будет действовать под крылом территориального сельхозуправления. На первом заседании новой общественной организации среди прочих обсуждался вопрос организации различных молодежных социальных акций. Среди них – «Я+Я=молодая семья», «Капля крови – для жизни», «Планета талантов», «Мы помним!», «Бессмертный полк».

http://www.stapravda.ru/20170214/sovet_rabotayuschey_molodezhi_v_sfere_apk_sozdali_v_budennovskom_100539.html