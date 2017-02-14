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14 февраля 2017 г.

Самолет авиакомпании «РОССИЯ» получил имя «Минеральные Воды»

Аэрбас А320

Воздушное судно авиакомпании «РОССИЯ», получившее название «Минеральные Воды», совершило первый рейс в День всех влюбленных 14 февраля международного аэропорта КМВ в Санкт-Петербург. Минеральные Воды стал первым городом на Ставрополье, название которого будет красоваться на борту, принадлежащему «дочке» «Аэрофлота». Его увидят пассажиры по всей маршрутной сетке «РОССИИ» и не только в наших аэропортах, но и за рубежом. Этот шаг в авиакомпании назвали «вкладом в развитие туристического кластера Ставропольского края»

Новую ливрею (так на профессиональном языке называется покраска самолета в фирменном стиле) воздушному судну Аэрбас А320 «надели» тут же, в аэропорту «Минеральные Воды» в Центре покраски авиатехники компании «S7 Engineering». А герб города, как завершающий аккорд переоформления в новом стиле, на борт самолета в утро первого полета под новым именем нанесли в торжественной обстановке глава Минераловодского городского округа Сергей Перцев и гендиректор «S7 Engineering» Вадим Кочаровский.

Удачно, что завод по перекраске находится на территории города – виновника торжества. Ранее на минераловодском заводе уже получили свои ливреи самолеты «РОССИИ» «Смоленск», «Самара», «Астрахань», «Краснодар» и «Тверь». Своей очереди ждут еще шесть бортов и соответственно шесть городов России.

Всего же парке объединенной авиакомпании «РОССИЯ», входящей в Группу «Аэрофлот» около 60 воздушных судов, летающих по всему миру. Более половины из них уже получили свои имена. А заложена традиция 8 апреля 2016 года: первым закономерно стал Санкт-Петербург — город основного базирования и регистрации авиакомпании.

Наталья ТАРНОВСКАЯ
http://www.stapravda.ru/20170214/samolet_aviakompanii_rossiya_poluchil_imya_mineralnye_vody_100587.html
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