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14 февраля 2017 г.

Приговор убийце из Невинномысска оставлен без изменения – 8 лет

Суд

В апелляционной инстанции приговор Невинномысского городского суда оставлен без изменения, жалоба осужденной – без удовлетворения, сообщила пресс-служба прокуратуры края.

Приговором Невинномысского городского суда Е. Сидорович была осуждена за убийство к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В декабре 2015 года она во время совместного распития спиртных напитков поссорилась с мужчиной. Да так, что схватила колюще-режущий предмет и нанесла им удар в область грудной клетки потерпевшего. Он скончался на месте преступления. Сидорович признала себя виновной, но в апелляционной жалобе просила снизить наказание. Суд апелляционной инстанции приговор оставил в силе.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170214/prigovor_ubiytse_iz_nevinnomysska_ostavlen_bez_izmeneniya__8_let_100558.html
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