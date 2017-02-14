А инвалиды и не знали... / «Ставропольская правда» от 14 февраля 2017 г.
Предпринимателя обвиняют в мошенничестве с трудоустройством в Новоалександровском районе
Прокуратура Новоалександровского района направила в суд уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя О. Чернышовой, которая обвиняется в мошенничестве.
По версии следствия, в июне 2015 года она заключила с министерством труда и социальной защиты населения края договор о предоставлении гранта на возмещение затрат, связанных с оборудованием рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Предпринимательница получила на эти цели 72690 рублей, но инвалидов на работу не приняла. Так женщина поступила дважды.
В. АЛЕКСАНДРОВА , по сообщению пресс-службы прокуратуры СК
http://www.stapravda.ru/20170214/predprinimatelya_obvinyayut_v_moshennichestve_s_trudoustroystvom_100545.html
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