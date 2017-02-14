Олег Белавенцев: терроризм и экстремизм остаются главными угрозами для СКФО

14 февраля в Пятигорске состоялось заседание совета при полномочном представителе Президента РФ в СКФО. В обсуждении темы профилактики терроризма и экстремизма приняли участие губернатор Владимир Владимиров, заместитель Генерального прокурора РФ Иван Сыдорук, главы ряда республик СКФО.

Полпред Олег Белавенцев подчеркнул, что терроризм и экстремизм остаются главными угрозами для СКФО как многонационального и многоконфессионального региона и обратил внимание на необходимость постоянно совершенствовать механизм взаимодействия уполномоченных органов по борьбе с терроризмом. Особое внимание следует уделить профилактике угроз в молодежной среде как наиболее подверженной влиянию деструктивных организаций. В качестве действенной превентивной меры Олег Белавенцев обозначил задачу повышения в регионе спроса на квалифицированный труд.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ , при содействии пресс-службы полпредства Президента в СКФО

http://www.stapravda.ru/20170214/oleg_belaventsev_terrorizm_i_ekstremizm_ostayutsya_glavnymi_ugro_100566.html