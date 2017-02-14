На Ставрополье восстановлены права 222 дольщиков

Восстановлены права 222 дольщиков / «Ставропольская правда» от 14 февраля 2017 г.

По данным прокуратуры края, на территории Ставрополья 87 организаций ведут строительство 225 жилых объектов с долевым участием граждан, более 120 из них в Ставрополе. В ходе прокурорских проверок установлено, что застройщики не всегда регистрируют договоры долевого участия, не сдают отчетность в контролирующие органы, проектная документация не соответствует фактическому состоянию объектов строительства, не приняты меры к заключению дополнительных договоров аренды земельных участков и т. д. В 2016 году выявлено более 200 нарушений федерального законодательства, принято 89 актов прокурорского реагирования, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 53 должностных лица. По постановлениям прокуроров органами следствия в отношении застройщиков возбуждено 24 уголовных дела.

Прокуратура края нашла недостатки и в деятельности управления СК по строительному и жилищному надзору. Свои контрольно-надзорные функции оно осуществляет не в полной мере, не привлекает застройщиков к административной ответственности за многие погрешности.

Благодаря принятым прокуратурой мерам в 2016 году в связи с завершением строительства из реестра проблемных объектов исключены 90-квартирный дом в Минеральных Водах (застройщик ООО «Лидер») и 132-квартирный дом (2-я позиция) в Ставрополе (застройщик ООО «Ставрополь-УниверсалТорг»). Восстановлены права 222 дольщиков.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170214/na_stavropole_vosstanovleny_prava_222_dolschikov_100527.html