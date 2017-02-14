На Федеральной трассе «Кавказ» в ДТП погиб мужчина

13 февраля около 18 часов водитель грузовой «ГАЗели» на федеральной трассе «Кавказ» врезался в стоящий в попутном направлении грузовик «МАЗ» с полуприцепом, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. От «ГАЗели» отлетели поврежденные части, они попали в едущий следом «SsangYong». Водитель «ГАЗели», 34-летний житель Лермонтова, умер до приезда медиков.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170214/na_federalnoy_trasse_kavkaz_v_dtp_pogib_muzhchina_100562.html