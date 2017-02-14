Культурное наследие нуждается в патриотах / «Ставропольская правда» от 14 февраля 2017 г.

В управлении Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия состоялось совещание, посвященное выполнению органами исполнительной власти субъектов СКФО поручений главы государства от 20 августа 2012 г. № пр-2217 в части охраны и использования памятников истории и культуры.

Вел совещание заместитель полномочного представителя Президента РФ в СКФО Максим Владимиров. Он, в частности, напомнил, что аппарату полпреда поставлена задача совместно с управлением Минкультуры России по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам (руководитель Татьяна Селедцова) провести выездные проверки хода регистрации объектов в Едином государственном реестре объектов культурного наследия к 1 января 2018 года. Кроме того анализируется эффективность мер по профилактике нарушений законодательства об охране территорий музеев-заповедников, музеев-усадеб, достопримечательных мест, иных объектов культурного наследия. С некоторыми итогами этой работы участников встречи познакомила начальник управления СК по охране ОКН Татьяна Гладикова. Так, внесение в Единый государственный реестр сведений об объектах культурного наследия регионального значения, в том числе в электронном виде, намечается осуществить до конца III квартала 2017 года. Межведомственная рабочая группа отслеживает и внесение в Государственный кадастр недвижимости сведений о границах территорий объектов культурного наследия, их зонах охраны и особых режимах использования земель. Серьезное внимание уделяется увязке этих режимов с градостроительной деятельностью. Благодаря мерам, согласованным с Министерством культуры РФ, наметился прогресс в направлении в госреестр сведений об объектах археологического наследия, отметила Т. Гладикова. Кстати, на эту сферу в бюджете Ставропольского края на 2017 год предусмотрено выделение 1418 тыс. рублей.

На совещании рассмотрен ход выполнения перечня мероприятий по комплексному развитию Кисловодска до 2030 года. С удовлетворением отмечалось, что в бюджете края запланированы дополнительные средства на подготовку сведений для включения в реестр памятников, расположенных на территории этого города-курорта, в размере 1200 тыс. руб. Кроме того управлением издан приказ, предусматривающий закрепление сотрудников управления за конкретными городскими округами и муниципальными районами Ставропольского края при проведении данных работ.

Благодаря отлаженному взаимодействию с заинтересованными органами сведения о территории и зонах охраны памятников истории и культуры направляются в Единый государственный реестр недвижимости по упрощенной схеме.

– Приказы об утверждении границ этих территорий мы обязательно направляем в органы местного самоуправления, – пояснила Т. Гладикова. – Это дает им возможность включать сведения об особых режимах использования земель в действующие на местах генеральные планы, правила землепользования и застройки.

И, важно добавить, руководствоваться данными планами в повсе-дневной работе таким образом, чтобы не был нанесен ущерб объекту культурного наследия, будь то старинное здание, таинственный курган или древнее городище. Ведь и единый госреестр, по сути, имеет ту же цель, но уже в государственном масштабе. Ну а на местах очень многое зависит от степени понимания конкретным руководителем собственной ответственности и даже, по большому счету, патриотичности в отношении памятников культуры своего города или села.

http://www.stapravda.ru/20170214/kulturnoe_nasledie_nuzhdaetsya_v_patriotakh_100526.html