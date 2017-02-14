Крупный молочный комплекс появится на Ставрополье в Андроповском районе

В Ставрополе прошло заседание координационного совета по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции, которое провел заместитель председателя правительства – министр экономического развития СК Андрей Мурга. По его итогам принято несколько решений, сообщили ведомстве. В частности, правительство региона выделит земельный участок без торгов для реализации крупного инвестпроекта по строительству животноводческого комплекса. Он разместится близ хутора Терновский Андроповского района. Главное направление — молочное животноводство. Племенной скот будет завезен из Воронежской области. В ходе реализации проекта планируется также реконструкция фермы КРС на 500 животных. Полученный земельный участок теперь поможет удовлетворить потребности хозяйства с еще большим количеством поголовья. Ожидается, что инвестпрограмма будет реализована в течение двух лет и создаст 30 рабочих мест.

http://www.stapravda.ru/20170214/krupnyy_molochnyy_kompleks_poyavitsya_na_stavropole_v_andropovsk_100574.html