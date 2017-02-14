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14 февраля 2017 г.

Как отдыхаем в феврале 2017 года

Четыре выходных дня подряд ожидают россиян в феврале в связи с празднованием Дня защитника Отечества, приходящегося в 2017 году на четверг. Отдыхать будем с четверга 23 по воскресенье 26 февраля. Напомним, что эти мини-каникулы получились в том числе и за счет переноса выходных – на пятницу 24 февраля в этом году был перенесен воскресный выходной 1 января. 

Юлия ПЛАТОНОВА
http://www.stapravda.ru/20170214/kak_otdykhaem_v_fevrale_2017_goda_100546.html
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