«Горизонты Юрия Бударина» представлены в изомузее Ставрополя

Выставка «главного» дизайнера Ставрополья Юрия Бударина в краевом музее изобразительных искусств стала весьма заметным событием культурной жизни, собрав огромное количество народу. Не так часто можно увидеть в Ставрополе выставки этого направления искусства, тем более в престижных залах изомузея, что сразу по достоинству оценила публика.

«Горизонты Юрия Бударина» – пятая персональная экспозиция в творческой биографии бессменного руководителя Ставропольского регионального союза дизайнеров. Собственно, она еще и открывает цикл юбилейных мероприятий, посвященный 20-летию этой организации. Одним из создателей творческого союза был Ю. Бударин, внесший столько труда, энергии и даже какого-то профессионального фанатизма (в лучшем смысле слова) в развитие организации, без которой сегодня просто невозможно представить художественным процесс на Ставрополье. Число объединенных в ней дизайнеров выросло в шесть раз! А ведь двадцать лет назад само слово «дизайн» представлялось некоей экзотической загадкой…

– Бударин – человек очень популярный в Ставрополе и за его пределами, – справедливо отметила директор изомузея Зоя Белая. – Он вхож и в творческие союзы, и в учебные заведения, его всегда можно встретить на новых выставках среди одаренной молодежи, творческой элиты нашего края. И не случайно его персональная выставка так привлекательна для многих. Кстати, весной мы увидим еще и отчетную выставку союза дизайнеров.

Именно Юрий Бударин лично начинал когда-то «выращивать» новых дизайнеров в известной теперь детской творческой студии «Камбала», он же развил эту работу, основав кафедру дизайна в Ставропольском педагогическом институте, куда сразу пошла творческая молодежь осваивать диковинную, но такую интересную профессию. К сожалению, Союз дизайнеров доныне пока еще не имеет собственной базы, что, конечно, не облегчает и без того непростые заботы его руководителя. Выставки приходится проводить то в помещении детской художественной школы, то в Доме народного творчества, то на базе братского Союза художников. (Вновь прозвучала на открытии выставки больная для художников и потому кровно близкая аудитории мысль о необходимости Ставрополю иметь муниципальный выставочный зал, отсутствие такового в ХХl веке становится просто неприличным.) Только прирожденный оптимизм Бударина способен выдержать такие длительные нагрузки с философским стоицизмом. Про таких, как он, говорят: встречает день с улыбкой… При этом скромен до чрезвычайности, неизменно мало — о себе, всегда — только о коллегах, учениках, новых задумках союза.

И разумеется, не случайно модератор проекта выставки «Горизонты Юрия Бударина» научный сотрудник музея Александр Колбасников так нетривиально подошел к концептуальному формированию экспозиции, постаравшись показать посетителям удивительную личность художника. (А то, что дизайнеры — тоже художники, ныне ни у кого не вызывает сомнений. Только это особенные художники.) Стараниями А. Колбасникова помимо непосредственно экспонатов подготовлен еще и этакий биографический монолог Юрия Павловича – о своей жизни, о вхождении в профессию (от ученика токаря на заводе автоприцепов – к промышленному дизайну!), о близких и друзьях. Разве не интересно узнать, например, что насквозь ставропольский житель Бударин родился, оказывается, на Крайнем Севере, неподалеку от Полюса холода? «Часть моего романтизма произошла именно оттуда», – признается он в этой необычной исповеди. Его первые встречи с искусством проходили в игрушечном домашнем театре, который организовывала старшая сестра Алла. «Мы под ее руководством готовили декорации и всех этих персонажей… Тогда игрушек было очень мало»… Как интересно, как непривычно серьезно размышляет этот человек в интервью другу-искусствоведу:

«Меня всегда привлекало творчество людей, которые работают в объеме, но не скульптура в таком традиционном представлении, а именно как арт-объект. Я помню, как на выставку Гюнтера Юккера в ЦДХ в Москве я ходил каждый день. Любопытно, что в залах было три-четыре человека, а одновременно с ней проходила выставка Ильи Глазунова, и вся площадь перед Манежем была запружена.

Я ходил, смотрел и думал: «Как они не понимают, это же фантастика!».

Теперь-то уже многие «понимают», и произошло это в значительной мере благодаря усилиям Юрия Павловича со-товарищи. Например, певучее слово «инсталляция» вполне прижилось и в ставропольском художественном лексиконе. Между тем инсталляция — одно из любимых детищ Бударина, восхищенного безграничными гранями жанра. Он всегда с особой гордостью сообщает об очередной выставке инсталляций своих учеников, и это всегда получается любопытно, оригинально, то с юмористическим, то с философским уклоном. Но и сам постоянно с увлечением развивает собственные идеи в новых арт-объектах. Вот еще бударинская цитата на эту тему: «Сейчас у меня определилась серия работ под общим названием «Переход». Не знаю, может быть, это возрастное, может, более глубокое погружение в человеческие отношения… У нас принято считать, что переходный возраст – это 13-14 лет. На самом деле человек постоянно находится в состоянии перехода, тем более творческий человек: меняется жизнь вокруг него, он меняет жизнь…». Среди прочих размышлений вдруг мелькнет как откровение коротенькая фраза: «Мне нравится вот таким образом выражаться!».

Много глубоких смыслов и много вдохновенной фантазии — таким открывается нам Юрий Бударин в своей, по сути, отчетной выставке. Здесь представлены образцы предметного и графического дизайна, инсталляции, материалы, рассказывающие о самом авторе. За несколько десятилетий активного творчества им создано более 20 проектов приборов и устройств, внедренных в серийное промышленное производство. Истинными раритетами сегодня смотрятся громкоговоритель «Лира» (1983 год) или трехпрограммный приемник «Электроника» (1981 год). Элегантный стиль старался придать облику утилитарных предметов художник, и думается, с устареванием техники ее внешние черты еще могут пригодиться творениям новых авторов. Уж как учебно-наглядное пособие точно. Немало интересного сделано и в сфере рекламно-графической продукции. А скольким фирмам бударинский острый глаз и легкая рука сумели придать должное внешнее отражение — в визуально-графическом стиле целого ряда ставропольских коммерческих компаний отразились именно его взгляд, его творческая позиция. Есть в его багаже и опыт художественно-конструктивных объектов, таких как «авиационно-диспетчерский пункт». Это только кажется, что ничего особенного — расставить удобно мебель в рабочем помещении, на самом деле дизайнеру приходится учитывать десятки важнейших параметров, специфику предприятия, компактность, доступность, освещение — словом, много всего…

Порадоваться за Юрия Бударина пришли в изомузей многие его коллеги, студенты, деятели культуры. Заместитель министра культуры СК Галина Павлова, приветствуя героя дня, с благодарностью говорила о сотрудничестве с дизайнерами, личном вкладе Юрия Павловича во многие культурные проекты краевого масштаба. Маститый искусствовед Иван Ковалев назвал выставку замечательной, подарившей истинное наслаждение. Лучше, пожалуй, не скажешь. Какие-то абсолютно новые горизонты восприятия и ощущения окружающего мира открывает нам Юрий Бударин. И это так здорово, так интересно, что уже хочется с любопытством заглянуть в будущее этого художника: что еще ждет нас там, за горизонтом…

http://www.stapravda.ru/20170214/gorizonty_yuriya_budarina_predstavleny_v_izomuzee_stavropolya_100556.html