Гандболистки «Ставрополья-СКФУ» выиграли в Невинномысске у визитерок из Майкопа

Выступающие в женской суперлиге чемпионата России гандболистки команды «Ставрополье-СКФУ» выиграли в Невинномысске у команды АГУ-АдыИФ из Майкопа — 29:24. Самой результативной в составе нашей команды стала Екатерина Баркалова, десять из 17 бросков которой по воротам соперниц оказались точными. Пять побед в 14 встречах расположили «Ставрополье-СКФУ» на седьмой позиции в турнире из одиннадцати коллективов. Очередную игру наши девушки проведут также дома. 26 февраля в Невинномысске они будут принимать третью команду турнира — краснодарскую «Кубань» (девять побед в двенадцати поединках).

http://www.stapravda.ru/20170214/gandbolistki_stavropolyaskfu_vyigrali_v_nevinnomysske_u_vizitero_100513.html