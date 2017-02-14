Еще один городской округ – Георгиевский
Под председательством Светланы Тереховой прошло заседание комитета Думы края по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, на котором заслушали информацию уполномоченного по правам человека в СК Алексея Селюкова «О состоянии соблюдения прав и свобод граждан на территории Ставропольского края в 2016 году».
Депутаты также обсудили законопроект об объединении муниципальных образований в составе Георгиевского городского округа, к которому поступил ряд замечаний и дополнений.
Актуальными остаются проблемы соблюдения законности и прав граждан в сфере формирования тарифов на услуги ЖКХ, начисления платежей, отключений поставок ресурсов в результате накопившейся задолженности.