Еще один городской округ / «Ставропольская правда» от 14 февраля 2017 г.

Под председательством Светланы Тереховой прошло заседание комитета Думы края по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, на котором заслушали информацию уполномоченного по правам человека в СК Алексея Селюкова «О состоянии соблюдения прав и свобод граждан на территории Ставропольского края в 2016 году».

Депутаты также обсудили законопроект об объединении муниципальных образований в составе Георгиевского городского округа, к которому поступил ряд замечаний и дополнений.

Актуальными остаются проблемы соблюдения законности и прав граждан в сфере формирования тарифов на услуги ЖКХ, начисления платежей, отключений поставок ресурсов в результате накопившейся задолженности.

http://www.stapravda.ru/20170214/esche_odin_gorodskoy_okrug__georgievskiy_100491.html