Доходы от продажи недвижимости могут быть освобождены от НДФЛ

В разгаре декларационная кампания по доходам, полученным в 2016 году, в связи с этим актуален вопрос налогоплательщиков об освобождении от уплаты НДФЛ некоторых доходов. Отвечает заместитель начальника инспекции ФНС по Ленинскому району города Ставрополя С. Матушкин:

– Доходы физических лиц – налоговых резидентов РФ от продажи объектов недвижимого имущества, приобретенных после 1 января 2016 года, освобождаются от обложения НДФЛ в зависимости от сочетания следующих факторов:

– как приобретено налогоплательщиком право собственности на данный объект недвижимого имущества;

– в течение какого срока объект недвижимого имущества находился в собственности налогоплательщика.

В том случае если право собственности получено налогоплательщиком одним из следующих способов:

– в порядке наследования от лиц, признаваемых согласно Семейному кодексу РФ членами семьи и (или) близкими родственниками налогоплательщика;

– по договору дарения от лиц, признаваемых согласно Семейному кодексу РФ членами семьи и (или) близкими родственниками налогоплательщика;

– в результате приватизации;

– в результате передачи налогоплательщику как плательщику ренты имущества по договору пожизненного содержания с иждивением

- освобождение от НДФЛ доходов от продажи объектов недвижимого имущества, приобретенных после 1 января 2016 года, производится в том случае, если объект находился в собственности налогоплательщика три года и более.

Если же право собственности получено в иных случаях, для освобождения от налогообложения дохода от продажи необходимо, чтобы объект находился в собственности в течение минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества и более.

Налоговым кодексом РФ установлено, что минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет пять лет, но субъекты РФ своими законами могут его уменьшить.

Законом Ставропольского края от 09.03.2016 № 22-кз минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества в целях освобождения от налогообложения доходов физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, за соответствующий налоговый период, полученных от продажи объекта недвижимого имущества на территории Ставропольского края, уменьшен до трех лет.

Таким образом, три года – это минимальный срок, в течение которого объект недвижимого имущества должен находиться в собственности налогоплательщика, для того чтобы доходы от продажи такого объекта не облагались НДФЛ. Если налогоплательщик продаст объект недвижимости ранее, чем будет достигнут минимальный предельный срок владения таким объектом, полученные доходы от НДФЛ не освобождаются.

Что касается налогообложения дохода, полученного от продажи имущества, право собственности на которое возникло до 1 января 2016 года, то продолжают действовать старые нормы – вне зависимости от того, каким образом к налогоплательщику попало имущество, при его реализации по истечении трехлетнего срока сумма налоговых вычетов принимается равной ста процентам от полученного дохода при реализации и, соответственно, налоговая база приравнивается к нулю.

А в случае если налогоплательщик реализует имущество до наступления трехлетнего периода, он пользуется налоговыми вычетами, которые предоставляют возможность либо уменьшить сумму получаемого дохода на фиксированную величину, а именно 1 млн руб. для недвижимого имущества и 250 тыс. руб. для остального, либо налогоплательщик имеет право на уменьшение суммы дохода на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов.

Л. НИКОЛАЕВА

http://www.stapravda.ru/20170214/dokhody_ot_prodazhi_nedvizhimosti_mogut_byt_osvobozhdeny_ot_ndfl_100493.html