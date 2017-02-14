День Трифона впервые отмечают виноградари на Ставрополье 14 февраля

14 февраля в Михайловске проходит первый праздник, посвященный дню Святого мученика Трифона. Он начался с праздничного молебна в Свято Михайловском соборе.

Напомним, инициатором его проведения выступило министерство сельского хозяйства СК. В начале года министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников получил благословение Митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла на проведение праздника Дня Святого мученика Трифона. Этот святой считается покровителем виноградарей, защитником садов и полей. В празднике принимают участие представители всех 54 отраслевых организаций края, занимающихся производством вина, а также жители и гости Ставрополья.

Виноградарство – одно из самых мощных направлений, получающих господдержку, подчеркивает министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников. Государство компенсирует свыше 80% всех понесенных затрат. К тому же, наш край обладает прекрасными почвенно-климатическими характеристиками для развития этой отрасли. Все это даст хорошие результаты, убеждены в региональном аграрном ведомстве. В рамках праздника проходит и народная дегустация вина, в ходе которой будут определены лучшие производители продукции.

http://www.stapravda.ru/20170214/den_trifona_vpervye_otmechayut_vinogradari_na_stavropole_14_fevr_100553.html