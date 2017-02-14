Повязаны узами родства / «Ставропольская правда» от 14 февраля 2017 г.

Прокуратура Арзгирского района выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции.

Как выяснилось, в прямом подчинении руководителей восьми образовательных учреждений района работают их близкие родственники. Такая ситуация, по мнению прокуратуры, может привести к конфликту интересов и повлиять на надлежащее исполнение начальниками должностных обязанностей.

Главе отдела образования администрации Арзгирского района внесено представление об устранении нарушений закона.

В. АЛЕКСАНДРОВА , по сообщению пресс-службы прокуратуры СК

http://www.stapravda.ru/20170214/blizkie_rodstvenniki_v_podchinenii__narushenie_zakona_100543.html