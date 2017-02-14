Баскетболисты ставропольского «Динамо» поделили очки в Магнитогорске и Москве

Очередные игры провела выступающая во втором дивизионе суперлиги чемпионата России по баскетболу команда «Динамо» (Ставрополь).

Сначала воспитанники Олега Филина в Магнитогорске обменялись победами с идущими в турнире на третьем месте местными одноклубниками — 77:73 и 86:95. Затем в столице соперником наших динамовцев стали аутсайдеры турнира – местный клуб «Руна-Баскет». В первом поединке гости неожиданно уступили — 74:94. На следующий день статус-кво был восстановлен — 85:56 в нашу пользу.

Одинаковое количество побед и поражений в 28 поединках расположили динамовцев на пятой строчке турнира из восьми коллективов. Очередные игры они сыграют в Тамбове: 21 февраля со «Строителем» из Энгельса, 22-го — с БК «Тамбов» и 23-го — с «Чебоксарскими ястребами».

http://www.stapravda.ru/20170214/basketbolisty_stavropolskogo_dinamo_podelili_ochki_v_magnitogors_100514.html