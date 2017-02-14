100 тысяч материалов на сайте «Ставрополки» в год столетия газеты
Добро – дело наших рук
14 февраля 2017 г.

Баскетболисты ставропольского «Динамо» поделили очки в Магнитогорске и Москве

Очередные игры провела выступающая во втором дивизионе суперлиги чемпионата России по баскетболу команда «Динамо» (Ставрополь).

Сначала воспитанники Олега Филина в Магнитогорске обменялись победами с идущими в турнире на третьем месте местными одноклубниками — 77:73 и 86:95. Затем в столице соперником наших динамовцев стали аутсайдеры турнира – местный клуб «Руна-Баскет». В первом поединке гости неожиданно уступили — 74:94. На следующий день статус-кво был восстановлен — 85:56 в нашу пользу.

Одинаковое количество побед и поражений в 28 поединках расположили динамовцев на пятой строчке турнира из восьми коллективов. Очередные игры они сыграют в Тамбове: 21 февраля со «Строителем» из Энгельса, 22-го — с БК «Тамбов» и 23-го — с «Чебоксарскими ястребами».

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20170214/basketbolisty_stavropolskogo_dinamo_podelili_ochki_v_magnitogors_100514.html
Фотография к статье Баскетболисты ставропольского «Динамо» поделили очки в Магнитогорске и Москве
Баскетболисты ставропольского «Динамо»
Баскетболисты ставропольского «Динамо»
Фото: Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Баскетбол
Баскетболисты ставропольского «Динамо» поделили очки в Магнитогорске и Москве
На Ставрополье сразились в баскетбол производственные коллективы
«Ставропольчанка-СКФУ» на седьмой строчке женской баскетбольной суперлиги России
«Ставропольчанка-СКФУ» трижды уступила в четырех баскетбольных поединках на выезде
Ставропольское «Динамо» на пятой строчке второго дивизиона баскетбольной суперлиги

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!