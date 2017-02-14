Автобусный коллапс в Новоселицком районе

Автобусный коллапс / «Ставропольская правда» от 14 февраля 2017 г.

Прокурор Новоселицкого района в судебном порядке потребовал от органа местного самоуправления устранить нарушения законодательства в сфере организации транспортного обслуживания населения. Причиной стало то, что в границах района вообще не ходят автобусы, то есть не осуществляются регулярные пассажирские перевозки. Людей подвозят только междугородние автобусы.

В. АЛЕКСАНДРОВА , по сообщению пресс-службы прокуратуры СК

http://www.stapravda.ru/20170214/avtobusnyy_kollaps_v_novoselitskom_rayone_100544.html