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14 февраля 2017 г.
Автобусный коллапс / «Ставропольская правда» от 14 февраля 2017 г.

Автобусный коллапс в Новоселицком районе

Прокурор Новоселицкого района в судебном порядке потребовал от органа местного самоуправления устранить нарушения законодательства в сфере организации транспортного обслуживания населения. Причиной стало то, что в границах района вообще не ходят автобусы, то есть не осуществляются регулярные пассажирские перевозки. Людей подвозят только междугородние автобусы.

В. АЛЕКСАНДРОВА , по сообщению пресс-службы прокуратуры СК
http://www.stapravda.ru/20170214/avtobusnyy_kollaps_v_novoselitskom_rayone_100544.html
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