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14 февраля 2017 г.

Администрация Ставрополя не приняла мер по организации содержания бездомных животных

Собаки
Фото: из архива газеты «СП»

Прокуратура Ставрополя провела проверку исполнения отдельных государственных полномочий по организации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. И выяснила, что комитет городского хозяйства администрации краевого центра не принял конкретных мер по организации содержания безнадзорных животных. Кроме того чиновники включили в техническое задание к муниципальным контрактам требование о доставке отловленных животных в приют, которого нет. Прокурор города внес представление об устранении нарушений закона в адрес замглавы администрации Ставрополя, отметили в прокуратуре края.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170214/administratsiya_stavropolya_ne_prinyala_mer_po_organizatsii_sode_100549.html
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