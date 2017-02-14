Администрация Ставрополя не приняла мер по организации содержания бездомных животных
Прокуратура Ставрополя провела проверку исполнения отдельных государственных полномочий по организации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. И выяснила, что комитет городского хозяйства администрации краевого центра не принял конкретных мер по организации содержания безнадзорных животных. Кроме того чиновники включили в техническое задание к муниципальным контрактам требование о доставке отловленных животных в приют, которого нет. Прокурор города внес представление об устранении нарушений закона в адрес замглавы администрации Ставрополя, отметили в прокуратуре края.