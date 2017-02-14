2000 нарушений в сфере здравоохранения выявила прокуратура на Ставрополье

«Больное» здравоохранение / «Ставропольская правда» от 14 февраля 2017 г.

В Ставропольском крае прокуратура в ходе проверок пресекла более двух тысяч нарушений в сфере здравоохранения. Основной акцент был сделан на соблюдение прав граждан при оказании медицинской помощи страдающим тяжкими формами заболеваний, их надлежащее лекарственное обеспечение. Также подверглась проверке деятельность по обращению лекарственных средств, лицензированию медицинской деятельности и ценообразованию. Для устранения нарушений в суды было направлено более 60 исковых заявлений, внесено свыше 600 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 700 должностных лиц.

И. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20170214/2000_narusheniy_v_sfere_zdravookhraneniya_vyyavila_prokuratura_n_100534.html