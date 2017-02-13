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13 февраля 2017 г.

ВТБ Факторинг финансирует «Концерн Энергомера»

ВТБ Факторинг заключил договор о факторинговом обслуживании с дочерней компанией  АО «Концерн «Энергомера» – АО «Электротехнические заводы «Энергомера». Первоначальный лимит финансирования составил  более 300 млн рублей.

В рамках установленного лимита ВТБ Факторинг осуществляет финансирование поставок и работ по монтажу и настройке информационно-измерительных систем и приборов контроля, а также учета автоматизированного сбора электроэнергии для объектов электроэнергетики Сибири.

Корнелиу Робу, руководитель дирекции по работе с клиентами ВТБ Факторинг, прокомментировал: «Факторинг пользуется все большей популярностью среди региональных компаний, которые используют факторинг в сочетании с кредитными инструментами. Уверен, что сделка, реализованная при активной поддержке коллег из корпоративного филиала банка ВТБ в СКФО, станет началом долговременного и плодотворного сотрудничества ВТБ Факторинг с  одним из крупнейших многоотраслевых холдингов Юга России, в том числе в части факторинга энергосервисных контрактов, развитием которого активно занимается наша компания».

Вице-президент по финансам АО «Концерн Энергомера» Людмила Фартусова: «Факторинг на протяжении нескольких лет входит в арсенал финансовых инструментов нашей компании и сотрудничество  с ВТБ Факторинг  внесет достойный вклад в синхронизацию денежных потоков бизнеса».

Факторинг позволяет поставщику увеличить число покупателей, объем продаж, оборотные средства без роста кредиторской задолженности, ликвидировать кассовые разрывы.

АО «Энергомера» является корпоративным клиентом группы ВТБ в СКФО, объем предоставленных кредитных средств составляет более 850 млн рублей.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20170213/vtb_faktoring_finansiruet_kontsern_energomera_100508.html
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