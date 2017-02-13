После двух поражений в родных стенах от второго коллектива турнира «Прикамья» из Перми (2:3 и 0:3) выступающий в высшей лиге «А» чемпионата России по волейболу «Трансгаз-Ставрополь» из Георгиевска дома обменялся викториями с командой «Спортакадемия-ВРЗ» из Стерлитамака — 1:3 и 3:0.

С восемью победами в 30 проведенных играх трансгазовцы идут предпоследними в турнире из 12 коллективов. 18 и 19 февраля георгиевцы проведут две игры в Воронеже против местного «Кристалла», расположившегося в турнирной таблице одной позицией выше и имеющего на одну победу больше.

http://www.stapravda.ru/20170213/voleybolisty_transgazstavropol_ustupili_v_permi_v_sterlitamake___100494.html