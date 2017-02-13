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13 февраля 2017 г.

В Железноводске начали раздельный сбор коммунальных отходов

Администрация Железноводска совместно с активистами благотворительного фонда «Синее небо» установили первые три контейнера для раздельного сбора твердых коммунальных отходов, что будет дисциплинировать население и позволит вовлечь во вторичный оборот значительные объемы сырья. Это выгодно и для экономики, и для экологии курорта. Поэтому мэрия Железноводска и активисты-экологи намерены продолжать работу.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20170213/v_zheleznovodske_nachali_razdelnyy_sbor_kommunalnykh_otkhodov_100488.html
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