В Железноводске начали раздельный сбор коммунальных отходов

Администрация Железноводска совместно с активистами благотворительного фонда «Синее небо» установили первые три контейнера для раздельного сбора твердых коммунальных отходов, что будет дисциплинировать население и позволит вовлечь во вторичный оборот значительные объемы сырья. Это выгодно и для экономики, и для экологии курорта. Поэтому мэрия Железноводска и активисты-экологи намерены продолжать работу.

http://www.stapravda.ru/20170213/v_zheleznovodske_nachali_razdelnyy_sbor_kommunalnykh_otkhodov_100488.html