В столице СКФО прошел открытый турнир по хоккею с шайбой на Кубок главы Пятигорска

В воскресенье на главной площади Пятигорска состоялись финальные игры V открытого турнира по хоккею с шайбой среди мужских команд.

Три дня сильнейшие команды Кавказских Минеральных Вод: кисловодский «Нарзан», пятигорские «Парк Кирова» и «Энергия», «Экстрим» из города Лермонтова, «Ника» из Минеральных Вод и «Георгиевск» боролись за главный приз – Кубок Главы города Пятигорска.

Матчи были настолько увлекательными и бескомпромиссными, что трибуна, установленная рядом с катком на главной площади города-курорта, не пустовала даже при пронзительном ледяном ветре. Судя по реакции на опасные ситуации у тех или иных ворот, болели не только пятигорчане, а и жители соседних городов, чьи команды участвовали в турнире.

В заключительный день соревнований в матче за четвертое место встретились «Экстрим» и «Георгиевск». Со счетом 8:4 победили лермонтовчане. За «бронзу» турнира сразились игроки кисловодского «Нарзана» и минераловодской «Ники». В бескомпромиссной борьбе со счетом 13:7 победили минераловодцы. Самым же зрелищным и напряженным стал финальный матч между пятигорчанами: прошлогодним победителем турнира ХК «Энергия» и дерзким новичком ХК «Парк Кирова». На перерыв после первого периода команды ушли, когда на табло горели цифры 3:3. Лишь под занавес матча хоккеисты «Энергии» склонили чашу весов в свою пользу- 13:10.

Сравнивая нынешний турнир с предыдущими, председатель комитета по физической культуре и спорту Пятигорска Сергей Кузьменко отметил: «Это были совсем другие скорости, гораздо более профессиональное владение шайбой».

Кубки и медали V Открытого турнира по хоккею с шайбой на приз Главы Пятигорска торжественно вручили игрокам команд «Энергия», «Парк Кирова» и «Ника». А также судье турнира Александру Черневу, главному бомбардиру Александру Лисице (ХК «Парк Кирова»), лучшему вратарю Александру Сеньковскому (ХК «Парк Кирова»), лучшему нападающему Валерию Старцеву (ХК «Энергия») и лучшему защитнику Сергею Сухорукову (ХК «Нарзан»). Почетное звание «Ветеран хоккея» присвоили самому старшему игроку этого турнира Станиславу Петухову (ХК «Экстрим»).

http://www.stapravda.ru/20170213/v_stolitse_skfo_proshel_otkrytyy_turnir_po_khokkeyu_s_shayboy_na_100485.html