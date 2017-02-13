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13 февраля 2017 г.

В Ставрополе в автомобильной аварии пострадали три человека

Авария в Ставрополе

12 февраля около 4 часов утра водитель автомобиля «ВАЗ-21121» на пересечении улицы Доваторцев и проспекта Мира выехал на «встречку» и протаранил «Ладу Приору», которая поворачивала налево, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Пострадали трое – пассажир «ВАЗа-21121», водитель и пассажир «Приоры». Водитель «ВАЗа-21121» – 20-летний житель Левокумского района – не пострадал.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170213/v_stavropole_v_avtomobilnoy_avarii_postradali_tri_cheloveka_100502.html
Фотография к статье В Ставрополе в автомобильной аварии пострадали три человека
Авария в Ставрополе
Авария в Ставрополе
Фото:отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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