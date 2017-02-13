В Ставрополе в автомобильной аварии пострадали три человека

12 февраля около 4 часов утра водитель автомобиля «ВАЗ-21121» на пересечении улицы Доваторцев и проспекта Мира выехал на «встречку» и протаранил «Ладу Приору», которая поворачивала налево, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Пострадали трое – пассажир «ВАЗа-21121», водитель и пассажир «Приоры». Водитель «ВАЗа-21121» – 20-летний житель Левокумского района – не пострадал.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170213/v_stavropole_v_avtomobilnoy_avarii_postradali_tri_cheloveka_100502.html