100 тысяч материалов на сайте «Ставрополки» в год столетия газеты
Добро – дело наших рук
13 февраля 2017 г.

В Ставрополе поймали земельных аферистов

Окончено расследование уголовного дела по факту незаконного приобретения права на земельные участки. Участники организованной группы предоставили в организацию документы, содержащие заведомо ложные сведения о праве собственности на землю – якобы, пожизненно наследуемое владение. В результате мошенникам удалось незаконно приобрести право на 11 земельных участков в краевом центре, принадлежащих муниципалитету.

Злоумышленники продавали их ставропольчанам. Общая сумма ущерба – около 6,5 миллионов рублей. Участников аферы задержали. Организатор группы заключен под стражу, остальные участники находятся под домашним арестом и подписками о невыезде. Имущество обвиняемых арестовано. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Ставрополя, рассказали в пресс-служба ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170213/v_stavropole_poymali_zemelnykh_aferistov_100507.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Право и закон
В Ставрополе поймали земельных аферистов
За три дня на Ставрополье с тонировкой стекол расстался 281 водитель
Почти 5 тысяч нарушений природоохранного законодательства выявлено на Ставрополье
В Кировском районе мужчину задержали за предложение взятки
Можно ли отказаться от отпуска с выплатой взамен него компенсации?
Ставрополь
ВТБ Факторинг финансирует «Концерн Энергомера»
В Ставрополе в автомобильной аварии пострадали три человека
В Ставрополе 63-летний мужчина выбросился с седьмого этажа
Актер Вадим Демчог встретился со ставропольскими студентами
Сотрудники Ставропольской краевой психбольницы сняли видеоролики о своей профессии

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!