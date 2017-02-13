В Ставрополе поймали земельных аферистов

Окончено расследование уголовного дела по факту незаконного приобретения права на земельные участки. Участники организованной группы предоставили в организацию документы, содержащие заведомо ложные сведения о праве собственности на землю – якобы, пожизненно наследуемое владение. В результате мошенникам удалось незаконно приобрести право на 11 земельных участков в краевом центре, принадлежащих муниципалитету.

Злоумышленники продавали их ставропольчанам. Общая сумма ущерба – около 6,5 миллионов рублей. Участников аферы задержали. Организатор группы заключен под стражу, остальные участники находятся под домашним арестом и подписками о невыезде. Имущество обвиняемых арестовано. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Ставрополя, рассказали в пресс-служба ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170213/v_stavropole_poymali_zemelnykh_aferistov_100507.html