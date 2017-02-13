В Ставрополе ПАЗик столкнулся с маршруткой

13 февраля в 13 часов 10 минут в районе пересечения улицы Ленина и переулка Зоотехнического Ставрополя произошло ДТП, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю.

По предварительной версии, водитель автобуса ПАЗ (маршрут № 10), двигаясь по улице, столкнулся с движущимся впереди микроавтобусом «Фиат» (также маршрут № 10). В больницу были доставлены две 24-летние пассажирки «Фиата». В момент ДТП в нем было 12 пассажиров, автобус «ПАЗ» двигался без пассажиров к месту ремонта.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170213/v_stavropole_pazik_stolknulsya_s_marshrutkoy_100517.html