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13 февраля 2017 г.

В Ставрополе ПАЗик столкнулся с маршруткой

Авария в Ставрополе

13 февраля в 13 часов 10 минут в районе пересечения улицы Ленина и переулка Зоотехнического Ставрополя произошло ДТП, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю.

По предварительной версии, водитель автобуса ПАЗ (маршрут № 10), двигаясь по улице, столкнулся с движущимся впереди микроавтобусом «Фиат» (также маршрут № 10). В больницу были доставлены две 24-летние пассажирки «Фиата». В момент ДТП в нем было 12 пассажиров, автобус «ПАЗ» двигался без пассажиров к месту ремонта.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170213/v_stavropole_pazik_stolknulsya_s_marshrutkoy_100517.html
Фотография к статье В Ставрополе ПАЗик столкнулся с маршруткой
Авария в Ставрополе
Авария в Ставрополе
Фото:отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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