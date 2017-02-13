В Ставрополе эвакуатор незаконно брал деньги за возврат транспорта

Когда эвакуатор не прав / «Ставропольская правда» от 14 февраля 2017 г.

Прокуратура Промышленного района Ставрополя проверила заявление гражданина о том, что ООО «Ставропольский автомобильный холдинг», который занимается эвакуацией транспортных средств, брал за перемещение авто на специализированную стоянку во второй половине декабря прошлого года непомерную плату. Она начислялась за каждый километр перемещения вдвойне – и туда, и обратно. А по закону положено оплачивать только один маршрут. Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании незаконными действий фирмы-эвакуатора и обязании произвести перерасчет и вернуть деньги, незаконно полученные от граждан за эвакуацию их транспортных средств в декабре, рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170213/v_stavropole_evakuator_nezakonno_bral_dengi_za_vozvrat_transport_100530.html